Fiorentina, Kean ci sarà contro l’Empoli? Le ultime novità

Moise Kean non ha preso parte alla trasferta di Cagliari per motivi familiari: al momento è incerto il ritorno dell’attaccante della Fiorentina, che nel prossimo match di campionato affronterà l’Empoli. Nonostante l’assenza all’Unipol Domus, la formazione allenata da Raffaele Palladino ha vinto 2-1 in rimonta grazie alle reti di Beltran e Gosens.

Attualmente Moise Kean si trova in Francia e, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo rientro a Firenze non sarà immediato e serviranno alcuni giorni prima di rivederlo insieme ai suoi compagni con le possibilità di vederlo in campo al Franchi domani, per il match delle 15, davvero scarse.

La Fiorentina non gli ha messo fretta concedendogli tutto il tempo necessario in un momento così delicato per la sua famiglia con la presenza contro l’Empoli, al momento da escludere, con il classe 2000 che dovrebbe saltare la seconda partita di fila con i toscani. A questo punto il ritorno dell’attaccante potrebbe avvenire la prossima settimana con lo stesso Kean che sarebbe a disposizione per l’andata della semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia.

Kean out contro l’Empoli? Le parole del DG della Fiorentina

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in merito alla situazione che ha coinvolto Moise Kean. “Le abbiamo sempre affrontate come una famiglia queste situazioni, se un ragazzo ha problemi con le persone care cerchiamo di aiutarlo. Appena possibile rientrerà, gli mandiamo un abbraccio e lo stiamo aspettando”.

Queste le dichiarazioni di Raffaele Palladino dopo la vittoria di Cagliari con una dedica speciale: “Abbiamo passato dei giorni difficili. Venire qui e ribaltare il risultato non era affatto facile. La squadra ha mostrato grinta, mentalità. È stata la vittoria del gruppo, che vissuto difficoltà, ma senza cercare alibi. Dedichiamo questa vittoria a Kean. Lui è importantissimo per noi, ma abbiamo vinto senza di lui grazie ad un grande gruppo che è entrato in campo molto determinato. Il Cagliari è una squadra molto diretta, e abbiamo vinto una partita sporca. Chi ha sostituito Kean lo ha fatto nel migliore dei modi”.