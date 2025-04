Fiorentina, Kean out contro l’Empoli: le mosse di Palladino

Un’assenza che era nell’aria e adesso è anche ufficiale, Moise Kean non rientra nell’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida interna nel derby contro l’Empoli della 34^ giornata di Serie A. Un rientro quello del centravanti che in casa viola si augurano possa arrivare ad inizio settimana con Kean così a disposizione per l’importante trasferta contro il Betis Siviglia nella semifinale d’andata di Conference League. Una gara che si perderà certamente Dodo. Il terzino brasiliano operato di appendicite è si rientrato a casa ma potrebbe restare out anche per 3-4 settimane.

Fiorentina, testa all’Empoli

Fiorentina che a sorpresa non recuperà neanche Colpani con l’ex Monza non ancora al meglio ed escluso da Palladino con Caprini che rinfoltirà il reparto offensivo composto da Beltran, Gudmundsson e Zaniolo. Reparto offensivo che anche contro l’Empoli come con il Cagliari vedrà impegnati dal 1’ minuto l’argentino e l’islandese che nel match dell’Unipol Domus si sono trovati molto bene. Sulla fascia destra poi favorito Folorunsho su Moreno per sostituire Dodo con Gosens avanti nel ballottaggio con Parisi a sinistra. A completare il centrocampo poi ci saranno Mandragora e Cataldi con uno tra Richardson e Fagioli con il secondo apparso stanco nella sfida in terra sarda. Pacchetto arretrato che vedrà poi De Gea con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri a protezione.

Fiorentina, con l’Empoli ultimi precedenti negativi

Per una Fiorentina alla ricerca di un successo che nel derby contro l’Empoli manca dal 2022, 1-0 firmato Nico Gonzalez. Un successo diventato un tabù nelle ultime 6 sfide con tanto di eliminazione in Coppa Italia. Per una Fiorentina che non può più sbagliare per continuare a sognare l’Europa….

Fiorentina, i convocati

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Gosens, Pablo Marì, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Zaniolo.