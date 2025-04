Fabio Quartararo partirà in pole position nel GP di Spagna, valevole per la quinta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il francese della Yamaha davanti a tutti con le Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia che completeranno la prima fila. In seconda quarto Alex Marquez del team Gresini, quinto il team VR46 con Franco Morbidelli e sesta posizione per la Ktm Tech 3 di Maverick Vinales. Tutta la felicità di Quartararo a Canal+: “L’anno scorso eravamo ventesimi, oggi siamo primi”.