Fiorentina-Empoli 2-1, il derby torna viola dopo 3 anni

Torna viola il derby tra Fiorentina ed Empoli. I gigliati battono 2-1 gli azzurri salendo così a quota 59 punti in classifica. Un successo chiave per la banda Palladino che resta così in piena lotta Champions League. Caduta pesante per l’Empoli sempre più a rischio retrocessione.

Fiorentina-Empoli, le ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Adli e Mandragora aprono le marcature

Viola che trova subito il vantaggio dopo 8 minuti. Beltran avvia l’azione, rifinita da Gudmundsson con un passaggio in profondità perfetto per il francese che si presenta a tu per tu con Vasquez e lo infila in diagonale col destro. Ancora viola pericolosa al 15′. Ranieri in proiezione offensiva vince il contrasto con Solbakken e invece di calciare mette in mezzo verso Beltran, preceduto da Ismajli. Raddoppio viola al 26′ con Mandragora. Folorunsho per Adli che di sinistro serve il numero 8 viola, bravo a stopparsela col destro per poi colpire col mancino in mezza rovesciata. Niente da fare per Vasquez. Empoli che segna al 44′ ma la rete viene annullata. Solbakken non riesce a tenere dentro il campo il pallone, l’arbitro fa giocare e il norvegese crossa per il colpo di testa vincente di Fazzini ma poi si alza la bandierina dell’assistente.

Fazzini prova riaprirla, vince la Fiorentina

Empoli che parte meglio e al 58′ la riapre. Sempre Fazzini. Goglichidze recupera palla e va al cross basso sul quale irrompe il numero 10 che approfitta del movimento di Colombo per battere De Gea col destro. Viola che cerca il 3-1 al 67′. Sugli sviluppi del corner calciato da Mandragora, non arriva per un soffio sul secondo palo Gosens. Ancora Gosens al 73′. Zaniolo appoggia sull’esterno tedesco che conclude col sinistro ma colpisce l’esterno della rete. Chance per Kovalenko al 90′. Tenta la conclusione in porta col destro l’ucraino, si distende De Gea per bloccare la sfera. Finisce 2-1 con la Fiorentina che sale a quota 59 punti.