Inter stesa in casa dalla Roma: Napoli, ora puoi sognare la prima fuga Scudetto

L’Inter arriva nel peggior modo possibile al big match di semifinale di Champions League contro il Barcellona: a San Siro i nerazzurri hanno perso 0-1 contro la Roma, decisivo il gol di Matias Soule.

La squadra di Inzaghi è apparsa ancora una volta sulle gambe, stasera il Napoli potrà andare a +3 in vetta qualora dovesse battere il Torino allo stadio Maradona.

Dimarco ci prova su punizione con l’Inter che sembrava essere partita bene, poi si ferma Pavard, che abbandona il campo per un problema alla caviglia, con Bisseck che rileva il suo posto, ma soprattutto la Roma inizia a prendere campo. Al 22′ ecco il gol di Soule che batte Sommer e solo un salvataggio di Carlos Augusto impedisce ai giallorossi di raddoppiare già prima del 45′.

Nella ripresa ti aspetti una reazione veemente dell’Inter, ma la partita a San Siro è sporca. I nerazzurri si proiettano in avanti, ma non trovano il modo di rendersi pericolosi, mentre lo sono Koné e Shomurodov che gestiscono male un paio di ripartenze invitanti. Ci prova Baldanzi, ma Sommer è attento. Inzaghi inserisce Dumfries e Zalewski, lo stesso olandese di testa serve a Barella la palla del pari, che manda largo. Roma di nuovo pericolosa con Pisilli e soprattutto con Dovbik contrastato in maniera provvidenziale da Acerbi. Proteste nerazzurre al novantesimo per una trattenuta su Bisseck, ma l’arbitro Fabbri fa proseguire sotto il ruggito di San Siro. Ora tocca al Napoli.