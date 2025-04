Prima vittoria in carriera, in Moto Gp, per Alex Marquez che con la Ducati del team Gresini conquista il Gp di Jerez, in Spagna. Secondo posto per Fabio Quartararo (Yamaha), terzo Pecco Bagnaia (Ducati ufficiale). Solo dodicesimo Marc Marquez, scivolato al terzo giro e costretto a rimontare dalle retrovie. Nel Mondiale, Alex Marquez si porta in testa con un punto sul fratello Marc e venti su Bagnaia.

Pezzo di Filippo Gherardi.