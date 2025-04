San Lorenzo-Rosario Central 0-1, finale shock al Nuevo Gasometro

Ha dell’assurdo quanto accaduto negli ultimi minuti di San Lorenzo-Rosario Central, gara della 15^ giornata del Torneo Apertura 2025. Enzo Copetti segna il gol della vittoria del Rosario Central, corre ad esultare e in quel preciso istante i tifosi avversari iniziano a lanciare petardi in campo contro i giocatori colpendo Lautaro Giaccone. L’esterno dei “Canallas”, autore dell’assist per il gol vittoria, non ha fortunatamente avuto conseguenze e ha potuto finire regolarmente il match.

Ecco il video

Il match è poi terminato 0-1 dopo 9 minuti di recupero. A decidere la gara la rete di Enzo Copetti.