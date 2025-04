Juve, Yildiz si scusa pubblicamente dopo il rosso contro il Monza

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, si è scusato attraverso Instagram dopo l’espulsione contro il Monza di ieri.

“Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie intenzioni reali e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi. E ringraziarli per il loro supporto che non è mai mancato”.