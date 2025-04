La suggestiva serata del Lecce a Bergamo: maglie speciali e non solo, un pareggio nel segno di Graziano Fiorita

La tragica scomparsa di Graziano Fiorita avvenuta nel ritiro del Lecce a Bergamo a pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta ha lasciato un segno indelebile nei giocatori e nello staff salentino con il fisioterapista venuto a mancare a soli 47 anni.

Atalanta-Lecce si è giocata regolarmente come se niente fosse accaduto, con il club del presidente Saverio Sticchi Damiani che ha voluto mandare un messaggio nei confronti della Lega Serie A, con una protesta “civile” e una maglia speciale.

Poco prima del riscaldamento il Lecce ha utilizzato delle maglie speciali per il riscaldamento: tutta nera con la scritta GRAZIANO sul petto. Per la sfida del Gewiss Stadium terminata con il punteggio di 1-1, i salentini hanno indossato una divisa bianca senza loghi, con i numeri di maglia neri sulla schiena e il pantaloncino e una scritta evidente sul petto “NESSUN VALORE NESSUN COLORE”.

Poco prima del calcio d’inizio, la squadra di Giampaolo davanti alla panchina ha posato un mazzo di fiori a terra, abbracciandosi mostrando una maglia celebrativa in ricordo di Graziano, con il numero 1 e, durante il minuto di silenzio per Papa Francesco, la formazione titolare si è abbracciata in cerchio, con la testa bassa a differenza dell’Atalanta che come di consuetudine era disposta in semicerchio vicino al centrocampo.

La curva dell’Atalanta, come dichiarato nella mattinata di ieri con un comunicato non ha esposto striscioni o sventolato bandiere per tutti i 90′ con un messaggio esposto dal tifo organizzato bergamasco con su scritto: “La morte è uguale per tutti”.

Nel settore ospiti, completamente vuoto, era presente un grande fiocco nero, sopra la scritta “Graziano” sulla balaustra.

Atalanta-Lecce: la posizione del presidente della Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha voluto chiarire la posizione della Lega Calcio a Tuttosport in merito alla disputa di Atalanta-Lecce. “Come uomo esprimo la mia vicinanza e la mia partecipazione alla famiglia in primo luogo e a tutti a Lecce: la squadra, la dirigenza e la tifoseria. Una diversa data per spostare la partita Atalanta-Lecce, ricordo che peraltro occorre l’accordo di entrambi i Club, non avrebbe tutelato la regolarità di un campionato che vede alcune squadre lottare per la salvezza e altre per traguardi eccellenti come l’accesso alle diverse Coppe Europee”.