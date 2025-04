Atalanta, Gasperini fa un passo indietro: “Non ho mai detto questo”

Gian Piero Gasperini frena le voci sul suo possibile addio all’Atalanta a fine stagione. A margine del Premio USSI a Coverciano, l’allenatore nerazzurro ha voluto mettere in chiaro la sua posizione. “Non ho mai detto che sarei andato via dall’Atalanta a fine anno“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che le sue parole sono state interpretate in modo errato. Il tecnico ha sottolineato: “Io ho detto un’altra cosa, ovvero che non avrei rinnovato. È diverso“. Una precisazione importante che riapre le porte a un futuro ancora nerazzurro per il tecnico della Dea.

Atalanta, obiettivo Champions: priorità assoluta

Per Gasperini, il focus resta la qualificazione in Champions League. La corsa è serrata, ma l’allenatore è fiducioso: “70 punti? Lo verifichiamo domenica dopo domenica, magari ne servirà qualcuno in più. Ci sono ancora degli scontri diretti. Se facciamo i punti che dobbiamo, gli altri non ci prendono“. La stagione dell’Atalanta è stata condizionata da numerosi infortuni, ma ciò non ha impedito alla squadra di restare in corsa per un piazzamento tra le prime quattro. “Dobbiamo chiudere bene“, ha aggiunto Gasperini, evidenziando la solidità del progetto bergamasco e l’importanza di mantenere alta la concentrazione nel finale di campionato.

Lo scudetto, sogno (quasi) proibito

Il tecnico ha anche parlato dell’ambizioso obiettivo scudetto, sfiorato in alcune fasi della stagione: “Rappresenta il traguardo massimo per l’Atalanta, anche se abbiamo provato a bluffare un po’ per darci una spinta. E poi perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine“. Un sogno che, seppur difficile, testimonia la crescita costante del club. “Il tricolore sarebbe l’ennesimo risultato eccezionale“, ha concluso Gasperini, lasciando intendere che il suo ciclo a Bergamo potrebbe non essere ancora finito.