Back to back to back: Reynolds, McElhenney e la favola Wrexham

Londra, tardo pomeriggio. Al termine di una gara di Premier League, il direttore sportivo dell’AFC Richmond – Leslie Higgins – informa Rebecca Welton, presidentessa del club, sulle ultime novità. “Mi hanno chiamato i nuovi proprietari del Wrexham, i magnati dello spettacolo Ryan Reynolds e Rob McElhenney – esordisce Higgins – e non riesco a capire se hanno intenzioni serie e se l’acquisizione del club da parte loro sia uno scherzo o meno, quindi non ho risposto”.

Back to back to back

E invece è tutto vero. Nel 2021, quando le due star del cinema hanno ufficializzato l’acquisizione del club, l’opinione pubblica ha avuto pareri discordanti sulle reali intenzioni dei due. Da una parte c’erano gli ottimisti, che pensavano come il loro supporto – economico e di immagine – potesse far bene al club, allo sbando dopo anni complicati. Dall’altra parte erano presenti gli scettici, che vedevano nella loro acquisizione soltanto un capriccio di chi non sa come spendere una valanga di soldi. Ha prevalso, su tutta la linea, l’opinione degli ottimisti. Da un centro tecnico rinnovato a un progetto a lungo termine. Il motto, in questi giorni, è soltanto uno: back to back to back. Significato? Le tre promozioni consecutive conquistate dal club gallese, il club più antico del Paese nonché il terzo del Mondo. Dalla National League fino alla League 2, arrivando alla League 1 e infine, lo scorso 26 aprile, l’aritmetica promozione in Championship.

Ennesima promozione

Reynolds e McElhenney sono abituati a commedie, ma circa dieci giorni fa il Wrexham stava girando un thriller. Secondo in classifica, con il destino nelle proprie mani, i biancorossi hanno subito il sorpasso dei Wycombe Wanderers. Con la maggior parte dei tifosi che ormai viaggiava in prospettiva dei playoff, ecco la definitiva svolto arrivata sabato: i Wanderers hanno perso di misura sul campo del Leyton Lorient e il Wrexham, con la netta vittoria casalinga per 3-0 sul Charlton, ha potuto festeggiare la promozione diretta. Una scena già vista negli ultimi due anni: Reynolds che al fischio finale, dalla tribuna centrale, dopo qualche secondo di stupore si lascia andare in un caloroso abbraccio con McElhenney.

Welcome to Wrexham: i numeri del club

Altro che sprovveduti, altro che un semplice capriccio: Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno dimostrato che i soldi contano, certo, ma soltanto se investiti nella maniera giusta, con logica e con un progetto reale alle proprie spalle. I numeri sono importanti: un fatturato cresciuto del 155%, un merchandising da Premier, tour estivi negli Stati Uniti andati sold-out in poco tempo e un accordo commerciale con United Airlines, nuovo sponsor del club.

Gli artefici del capolavoro “Championship”

Abilità dietro la scrivania ma anche sul campo di gioco: l’ennesimo capolavoro del club è stato firmato da Phil Parkinson, che da calciatore è stato una bandiera del Reading. E poi ci sono gli uomini decisivi: da Sam Smith passando per Oliver Rathbone e Steven Fletcher, fino ad arrivare al senatore James McClean. Una macchina perfetta, Wrexham è un’isola felice dove il calcio è di casa. Impegni permettendo, i due proprietari cercano di essere presenti il più possibile. Reynolds è stato chiaro, lo ha ripetuto più volte: conosce gente che va allo stadio ogni due settimane, bambini che si avvicinano al club e gente deceduta che come ultima volontà ha voluto che le proprie ceneri fossero sparse sul prato del Racecourse Ground.

Racecourse Ground che verrà ampliato di cinque mila posti, per arrivare a una capienza totale di 15 mila. McElhenney, nella conferenza stampa di presentazione, dopo l’acquisizione del club, alla domanda sull’obiettivo a lungo termine del club aveva risposto: “La Premier League”. Tra lo stupore generale, come quando Ted Lasso promise alla Welton una lotta alla pari per aggiudicarsi la Premier. Nella fantasia quel trionfo è sfumato per nulla, ma ecco che nella realtà i sogni possono avverarsi. E non è una frase fatta, perché Reynolds e McElhenney fanno sul serio e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Welcome to Wrexham, per arrivare dove i sogni non hanno limiti.