Fatale la sconfitta nel Superclisco per Fernando Gago: l’allenatore è stato esonerato dal Boca Juniors dopo il ko per 2-1 contro il River Plate. Si legge su TyC Sports. Diario Ole fornisce altri dettagli: Mariano Herron guiderà gli Xeneizes nel fine settimana con Gustavo Quinteros grande favorito per la panchina.