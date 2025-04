Champions League, semifinali: Inter mai vincente in casa del Barcellona

Si giocheranno tra questa sera e quella di domani le gare d’andata delle semifinali di Champions League. Cosa aspettarsi da questi due match? Scopriamolo insieme.

Il Barcellona di Flick ospiterà all’Estadio Olimpico l’Inter di Inzaghi. Gli spagnoli arrivano a questo match dopo aver vinto la Coppa del Re ai danni del Real Madrid, da capolista della Liga e dopo aver superato al turno precedente il Borussia Dortmund. Contro le Vespe, ai quarti di finale, i blaugrana hanno stravinto all’andata 4-0, per poi perdere 3-1 la gara di ritorno.

Momento delicato per i nerazzurri. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Inzaghi ha perso il match contro la Roma in campionato, lasciandosi sfuggire il primato della classifica. Guardando i precedenti di questa super sfida, è interessante notare il fatto che il Barcellona sia imbattuto nelle gare casalinghe contro l’Inter: si registrano cinque vittorie e un pareggio. Per la gara di domani sera, i nerazzurri partono sfavoriti e ciò lo si evince dalle quote: su Planetwin365, la vittoria dell’Inter è proposta a 5; su WilliamHill e Betclic 4,90.

Da segnalare la quota della giocata “Primo tempo 1”, immaginando che il Barcellona possa chiudere all’intervallo in vantaggio: su Planetwin365 si parla di 2,15 volte la posta; su Betclic 2,06 e su Unibet 2,07. Da considerare anche la giocata “Over 1,5 al Primo Tempo”: su Planetwin365 questa è bancata 2,25; su Betclic e su WilliamHill 2,18. Dando un’occhiata ai risultati esatti, si potrebbe tenere in conto il 3-1 in favore del Barcellona: la quota è di 12 su Planetwin365; su Unibet 10,50 e su WilliamHill 11.

L’altra semifinale, in programma questa sera, è quella tra Arsenal e PSG. I Gunners hanno eliminato il Real Madrid al turno precedente, vincendo sia all’andata che al ritorno; i parigini, invece, hanno superato l’Aston Villa nonostante la sconfitta nella gara di ritorno. Segnaliamo la quota della giocata “Under 2,5”, su Planetwin365 si parla di 1,85 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,84. Molto interessante anche la quota del segno “1” all’intervallo, immaginando che il primo tempo possa chiudersi con i padroni di casa in vantaggio: su Planetwin365 si parla di 2,75 volte la posta; su WilliamHill 2,62 e su Betclic 2,70.