Inter, dimenticare gli ultimi tre ko di fila… con un Thuram in più!

Dimenticare le tre sconfitte di fila contro Roma e Bologna in campionato e soprattutto la cocente eliminazione in Coppa Italia contro il Milan: alla vigilia di Barcellona-Inter, la squadra di Simone Inzaghi cercherà riscatto contro una delle squadre più in forma del momento.

L’allenatore nerazzurro non avrà a disposizione Benjamin Pavard per una distorsione alla caviglia rimediata con la Roma ma recupera Marcus Thuram con l’attaccante francese che si è allenato questa mattina in gruppo con i compagni. Il club di Viale della Liberazione proverà anche a sfruttare la stanchezza dei blaugrana dopo i 120′ di Copa del Rey e l’assenza quasi certa di Robert Lewandowski che dovrebbe saltare anche la semifinale di ritorno in programma tra una settimana a San Siro.

Tornano a disposizione anche gli squalificati Alessandro Bastoni ed Henrik Mkhitaryan assenti nell’ultimo turno di campionato con Inzaghi che potrà contare anche sui ristabiliti Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, già a disposizione contro i giallorossi nel match perso al Meazza per 0-1 che ha permesso al Napoli di Antonio Conte di superare i nerazzurri in testa alla classifica.

L’Inter quasi al completo: in difesa torna Bisseck dal primo minuto

Con Acerbi e Bastoni a completare il pacchetto difensivo ci sarà Yann Bisseck complice l’infortunio occorso a Pavard che dovrebbe rientrare per il prossimo match di Champions League proprio contro il Barcellona con il Nazionale Francese che non partirà alla volta della Spagna dopo i recenti accertamenti a cui si è sottoposto.

Ultimi dettagli da limare per il tecnico piacentino che con ogni probabilità schiererà la miglior formazione possibile e con il dubbio Thuram che si porterà fino a un’ora prima del fischio d’inizio della semifinale di andata con il Barcellona che vorrà sicuramente riscattare l’eliminazione del 2010 con l’Inter che staccò il pass per Madrid e alzò, contro il Bayern Monaco, la terza Champions della sua storia.