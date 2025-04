Inter, Lautaro Martinez: “Il gruppo sta bene ed è unito, pronti per domani! Yamal? Ha un grandissimo futuro”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona.

Yamal come Messi? “Per me lui non è comparabile con nessuno, è il migliore di tutti i tempi. Yamal è un giocatore importante, lo abbiamo visto e lo conosciamo bene. Sta facendo un grande lavoro, ha vinto titoli e lo rispetto. Ha un grandissimo futuro”.

Sfida al Barcellona? “Siamo molto entusiasti. In tre anni siamo arrivati due volte in semifinale di Champions League, non capitava da tantissimo tempo. Stiamo facendo un percorso importante, anche domani penseremo al nostro sogno incontrando un grandissimo avversario. Squadra che segna di più in Europa? Lo sappiamo. Dobbiamo fare un grandissimo lavoro difensivo, noi in questa competizione abbiamo difeso molto bene. Domani dobbiamo dare un’altra dimostrazione della nostra forza e della nostra compattezza”.