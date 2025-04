Barcellona-Inter, le ultimissime di formazione: Inzaghi rilancia Dumfries e Thuram dal 1′

Lasciarsi alle spalle le brutte sconfitte negli ultimi due turni di Serie A contro Bologna e Roma e riscattare la pesante eliminazione contro il Milan in semifinale di Coppa Italia: è questo il diktat di Simone Inzaghi e di Lautaro Martinez che alla vigilia della sfida del Montjuic vuole tornare protagonista.

Poi sarà tempo di pensare al campionato con il Napoli tornato in vetta alla classifica e con la squadra di Antonio Conte che ha sfruttato al meglio l’ultimo passo falso: gli azzurri sperano in un dispendio di energie per provare l’allungo decisivo. La doppia sfida al Barcellona rappresenta uno snodo cruciale della stagione nerazzurra che rischia di concludersi senza un trofeo.

Poi sarà tempo di pensare alle ultime quattro partite di campionato contro Hellas Verona, Torino, Lazio e Como provando a riconfermarsi e bissare la vittoria dell’ultimo Scudetto che ha portato nella bacheca del club di Viale della Liberazione la seconda stella.

Da un parte il Barcellona farà affidamento alla forza terribile della Masia e dei suoi “ragazzini prodigio”: Yamal e Cubarsì (2007), Pedri e Gerard Martin (2002), senza dimenticare i vari Fermin Lopez o Gavi che potranno essere sicuramente determinanti a gara in corsa. Sponda nerazzurra la “Vecchia Guardia” con Simone Inzaghi che non rinuncerà agli esperti Francesco Acerbi (37 anni), Henrikh Mkhitaryan (36) e Yann Sommer (36) senza dimenticare il sempre verde Marko Arnautovic ultimo superstite dell’Inter del Triplete.

Probabili formazioni Barcellona-Inter: le scelte di Flick e Inzaghi

I padroni di casa non avranno a disposizione Balde, Casadó e Lewandowski. Nella fila nerazzurre Thuram sarà titolare così come Dumfries mentre Pavard non è partito per la Spagna a causa di una distorsione alla caviglia.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi