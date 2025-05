Barcellona, Koundé salta l’Inter: “Sono molto deluso”

Brutte notizie per il Barcellona in un momento determinante della stagione. Jules Koundé, uscito anzitempo nella sfida di Champions League contro l’Inter, sarà costretto a uno stop di circa tre settimane a causa di una lesione distale del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore francese ha così parlato sul proprio profilo Instagram: “Sono molto deluso di essermi infortunato in questo momento della stagione, quando tutto è in gioco. Ho piena fiducia che questa squadra farà il suo lavoro, a prescindere da chi scenderà in campo”.