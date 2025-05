Come finirà Bologna-Juventus? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Bologna-Juventus e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

La Champions League passa dallo stadio Dall’Ara. Questo fine settimana, si giocherà la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 35esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20,45 di domenica. Un match che potrebbe essere decisivo per la corsa al quarto posto. Da una parte troviamo i felsinei, quinti in classifica con 61 punti, con un punto di vantaggio rispetto a Roma e Lazio. Dopo l’emozionante successo ai danni dell’Inter, il Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro l’Udinese e si è visto superare proprio dalla Juventus.

Pronostico di Bologna-Juventus

È interessante notare il fatto che il Bologna non riesca a battere la Juventus davanti ai propri tifosi dal lontano 1998. Da segnalare anche il fatto che i bianconeri abbiano vinto sei delle ultime otto partite disputate in questo stadio in campionato (nelle ultime due gare si registrano due pareggi). Le quote sono molto equilibrate. Si potrebbe puntare su un pareggio finale: il segno “X” è proposto a 3,05 su Planetwin365; su Snai ed Eurobet 3.

La Vecchia Signora ha superato il Monza all’Allianz, nell’ultimo turno, e ha raggiunto quota 62 punti. La squadra di Tudor è riuscita a riscattare la sconfitta di Parma e si è piazzata momentaneamente al quarto posto in classifica, a tre lunghezze di distanza dall’Atalanta. Come abbiamo avuto modo di vedere, la concorrenza per accaparrarsi un posto tra le prime quattro è davvero serrata e senza dubbio uno scontro diretto come quello di domenica potrebbe essere determinante. Detto ciò, cosa si evince dai recenti scontri diretti?