Como, Fabregas: “Contro il Parma sarà importante, ecco perché. Il mio futuro? Vi rispondo così”

Il Como domani sfiderà il Parma. Cesc Fabregas in conferenza stampa ha presentato così la sfida: “La partita di Parma è importante per noi, voglio vedere i miei ragazzi a che punto sono”.

Le condizioni dei giocatori.

“Gioca chi vedo bene in allenamento, il posto lo si guadagna in settimana. Azon non si è allenato per un problema al ginocchio, Dele Alli deve continuare a lavorare. Douvikas si è allenato bene, ci sono tutti gli altri tranne Sergi Roberto e Dossena che sono fuori per problemi fisici”.

L’allenatore del Parma.

“Chivu lo conosco, l’ho affrontato con la Primavera. E’ venuto anche da noi a vedere gli allenamenti. Un grande allenatore che sta facendo bene, era molto difficile prendere il Parma in quelle condizioni. Il Parma ha trovato identità di gioco e sta facendo molto bene”.

Il momento del Como . “Mi farebbe male vedere la squadra mollare adesso, dopo la salvezza conquistata. Vorrei che avessero la stessa grinta, il ritmo e la concentrazione. La gara di Parma è importante anche per questo, voglio lo stesso atteggiamento delle ultime partite”.

Il suo futuro?

“Nulla di nuovo, non posso dire nulla perché non c’è nulla. Qui sto benissimo, ma non ci sono cose nuove per il mio futuro. Le voci non mi interessano”.

La difesa.

“Sono contento della fase difensiva della mia squadra, siamo migliorati molto da questo punto di vista. Voglio la linea sempre alta”.

I tifosi del Como.

“Saranno tantissimi anche a Parma, questo è bellissimo, li ringrazio molto”.