Inter, infortunio di Lautaro Martinez: l’esito degli esami

L’Inter ha pubblicato, tramite una nota, il referto ufficiale delle condizioni di Lautaro Martinez, infortunatosi nella sfida di Champions League contro il Barcellona.

Questa la nota: “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

Simone Inzaghi a SI dopo il Barcellona: “Ringrazio squadra e tifosi. Lautaro? Difficile ci sia al ritorno”

Che soddisfazione c’è? Dove hanno trovato le energie i giocatori?

“Bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, sono stati bravissimi, hanno avuto un grandissimo cuore e tecnica contro la squadra più offensiva e bella al mondo. Nella prima mezzora abbiamo sofferto, contro un giocatore che non avevo mai visto dal vivo, Yamal, uno così nasce ogni 50 anni. A volte ci dimentichiamo le defezioni, ma sono importanti, i ragazzi sono stati bravissimi. La finale non sarà a Monaco, ma a San Siro. Se la meritano i nostri tifosi che hanno preso 75mila biglietti prima ancora di vedere come andava l’andata”.

L’avevi studiata così?

“Sicuramente, loro giocano così, accettano il rischio, ma se hanno fatto 150 gol in stagione sanno cosa fanno. E c’è del rammarico, per le occasioni che abbiamo avuto”.