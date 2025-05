Parma, Chivu: “Man? Devo difenderlo. Ecco cosa chiedo ai tifosi per domani”

il Parma torna in campo domani al Tardini contro il Como. Cristian Chivu ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Parma, le dichiarazioni di Chivu in conferenza stampa

Cosa lascia il pareggio con la Lazio e cosa vi ha dato per la gara di domani?

“Lo prendiamo per come è venuto, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo avuto l’opportunità di fare il 3-0, forse sarebbero cambiate le cose ma non è detto. La Lazio ha tanti giocatori di qualità, il blackout ha portato un po’ di paura, può condizionare”.

Cosa sta succedendo con Man? Il suo futuro?

“Devo difendere Dennis come ho fatto con Almqvist e ogni altro mio giocatore. Non posso giudicarlo per aver sbagliato davanti al portiere, da subentrato le occasioni le ha create sempre. Purtroppo ha sbagliato ma capita a tutti. Lui come tutti i ragazzi hanno imparato che il gruppo vale più di ogni cosa, si è messo a disposizione del gruppo ed è importante per noi, vorrei avesse il sostegno di tutti. Abbiamo creato qualcosa di importante in questi mesi perché i ragazzi si sono calati in un realtà di umiltà e sacrificio che ci ha portato a raccogliere punti in classifica”.

Sul suo futuro?

“Parlo di noi e di gruppo, non voglio parlare di io”.

Negli ultimi mesi ha avuto modo di studiare il lavoro di Fabregas a Como, cosa ha visto e cosa le piace?

“Ha fatto un gran campionato, sta confermando quello che è stato il suo lavoro. Ha cercato di trasmetterlo da inizio di stagione, ha fatto qualche modifica alle sue idee e il mercato di gennaio è stato fatto molto bene. Ha scelto bene, sono contento. Mi fa piacere vedere come ha trasmesso le sue idee”.

Ondrejka e Pellegrino su cosa possono migliorare?

“A voi interessa l’individuo, a me il gruppo, l’individuo si esalta nel gruppo. Lavorano bene, tanto per migliorare e dare il loro apporto alla squadra, nelle ultime gare hanno dato tanto come prestazione, sacrificio e anche con i gol per la squadra”.

Domani può essere la partita che vale la salvezza?

“Domani è la partita più importante giocata finora. Chiedo ai tifosi di essere allo stadio già alle 13, magari possono sacrificare il panino per la squadra. Non ho mai chiesto nulla, a parte il rispetto, offro rispetto e chiedo rispetto. Ma questa è la richiesta che faccio”.

Recupera qualcuno oltre a Benedyczak?

“Abbiamo perso Almqvist, ha un leggero fastidio alla coscia e abbiamo preferito tenerlo fuori. Cancellieri è ancora fuori, sembra che ci sia qualcosa di importante, vedremo la tempistica, non penso sarà recuperabile”.

Che partita si aspetta?

“Una sfida difficile, il Como è una squadra spensierata e per questo fa più paura. Hanno qualità, giocatori di talento, hanno voglia di mettersi in mostra e dare continuità. Ci aspetta una partita difficilissima, servono ancora punti per raggiungere la salvezza”.