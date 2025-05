Premier League, è a un passo il record in vista della prossima Champions: ecco di cosa si tratta

Ma c’è anche un’ipotesi di vedere addirittura sette squadre inglesi al via della prossima Champions League. Servirebbe un doppio miracolo: l’Arsenal dovrebbe vincere la Champions League ma non qualificarsi attraverso la Premier. Uno scenario quasi impossibile, visto che i Gunners sono secondi in campionato. La formazione di Mikel Arteta, attualmente seconda in classifica, ha sette punti di vantaggio sul Nottingham Forest, sesto.

Un gol di Dembélé e un super Donnarumma decidono la semifinale d’andata di Champions League tra Arsenal e Psg. Francesi avanti dopo 4 minuti con il gol di Dembélé poi un super Donnarumma impone la legge del grande portiere e decide la gara. Annullato nella ripresa il pareggio di Merino per fuorigioco.

5 minuti e Psg subito in vantaggio. Dembélé arriva fino alla trequarti e allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia: l’ex Napoli rende palla al francese che, lasciato solo appena dentro l’area, col sinistro batte Raya. Al 14′ Marquinhos sfiora il raddoppio. Colpo di testa su traversone da destra di Hakimi: traiettoria centrale, blocca Raya. Ci prova Kvara al 26′. Azione del PSG iniziata e con un recupero alto e chiusa dal georgiano, il cui diagonale viene smorzato da Timber e neutralizzato da Raya. Psg vicino al 2-0 al 31′. Prima Doué va sul destro in area e calcia trovando la grande risposta di Raya, poi Ruiz tenta il tapin ma centra il palo. C’era comunque fuorigioco dell’ex centrocampista del Napoli. Occasione Arsenal al 40′. Saka si accende, stavolta sulla sinistra: cross al centro per Martinelli che, dopo un’uscita a vuoto di Donnarumma, non riesce a impattare la sfera. Sarebbe stato comunque in fuorigioco. Ci prova Martinelli al 45′. Imbucata di Lewis-Skelly in area sulla sinistra per il numero 11, che si presenta davanti a Donnarumma e perde il duello con il portiere italiano.

Gol annullato in avvio all’Arsenal. Punizione calciata in modo chirurgico da Rice, che pennella in area per merino. Perfetto colpo di testa e palla alle spalle di Donnarumma. Dopo un lungo controllo, viene rilevata la posizione irregolare di Merino sulla punizione di Rice. Sospiro di sollievo per il PSG, che resta avanti 0-1. Grande chance per Trossard, al 56′. Super Donnarumma. Si va da una parte all’altra, con Rice che allarga sulla sinistra per il belga. Ingresso in area e diagonale insidioso, con ottima risposta di Donnarumma che devia in angolo. Ci prova Saka al 77′. Squillo del 7 del Gunners, che calcia da posizione defilata e Donnarumma si fa trovare pronto. C’era comunque fuorigioco. Traversa di Goncalo Ramos al 85′. Lancio calibrato di Marquinhos per il 9, che controlla alla grande e in area calcia di punta centrando il legno. Arsenal-PSG termina 0-1. Decisiva la rete di Dembélé dopo 4 minuti. Parigini poi in controllo della gara, senza soffrire in modo eccessivo. Londinesi opachi in avanti. Doppio confronto comunque ancora apertissimo.