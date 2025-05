Serie A, 35esima giornata: Napoli a Lecce per conservare la vetta! L’Inter ospita il Verona

Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione del campionato di Serie A. I punti si fanno sempre più pesanti, soprattutto per quanto riguarda la corsa al titolo: vediamo cosa ci riserva questo fine settimana.

Il Napoli di Conte sarà ospite del Lecce per provare a mantenere la vetta della classifica. I partenopei hanno approfittato di due passi falsi dell’Inter, per attuare il sorpasso: oggi gli azzurri sono primi con 74 punti, tre in più dei rivali nerazzurri. Nell’ultimo turno, la doppietta di McTominay ha permesso di ottenere i tre punti contro il Torino. I salentini, dall’altra parte, stanno provando ad evitare la retrocessione: in questo momento si trovano al quartultimo posto con 27 punti, due in più di Venezia ed Empoli. Il successo esterno del Napoli pagherebbe su Planetwin365 1,52 volte la posta; su Unibet 1,50 e su Betclic 1,53. Segnaliamo anche la quota relativa al fatto che gli azzurri possano chiudere il primo tempo in vantaggio: il segno “2” all’intervallo è proposto a 2,08 su Planetwin365; su Betclic 2,04 e su Unibet 2,06.

Dopo il funambolico 3-3 contro il Barcellona in Champions League, l’Inter di Inzaghi è pronta a giocarsi le ultime chances di riacciuffare il Napoli. I nerazzurri vengono dalle sconfitte contro Bologna e Roma e questo weekend ospiteranno il Verona, squadra che è 15esima con 32 punti. Interessante la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 1,87; su WilliamHill la giocata è a 1,85 e su Betclic 1,74. Non è assurdo pensare a un successo netto da parte dei nerazzurri. Si potrebbe considerare la giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando che la squadra di Inzaghi vinca con uno scarto di almeno due reti: la quota è di 1,95 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1,83.

Al Dall’Ara si giocherà un match fondamentale per la corsa al quarto posto. Stiamo parlando di Bologna-Juventus. I felsinei sono stati superati proprio dalla Vecchia Signora dopo il pareggio contro l’Udinese e ora si trovano al quinto posto in classifica con 61 punti. La squadra di Tudor è quarta con 62 punti. Per il match di domenica partono leggermente favoriti i padroni di casa: la vittoria del Bologna è proposta a 2,45 su Planetwin365; su Unibet 2,40 e su WilliamHill 2,43. Da considerare anche la giocata “Over 2,5”, su Planetwin365 bancata 2,23; su Betclic e su WilliamHill la quota è di 2,20.