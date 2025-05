Udinese, Runjaic: “Futuro? Non è giusto parlarne. Ecco cosa penso su Sanchez”

L’Udinese domani affronterà il Cagliari. Kosta Runjaic ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Udinese, le dichiarazioni di Runjaic

Rinfrancato dopo il pareggio con il Bologna?

“Un buon risultato aiuta tutti, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra in forma. Ci siamo meritati questo punto. Però non è cambiato il modo come stiamo comunicando nel gruppo, non lavoro in base ai risultati. Ora affrontiamo il Cagliari in uno stadio che sarà pieno, una bellissima atmosfera dobbiamo confermarci e raccogliere altri punti”.



A Cagliari porterete una pressione alta?

“Durante la stagione è stato il nostro approccio quello di stare alti andando a fare pressione sugli avversari subito, contro il Bologna siamo stati anche molto compatti. Il focus ora è giocare nella maniera giusta per ottenere un buon risultato anche contro il Cagliari”.

Pensa già all’anno prossimo?

“Non è giusto pensare alla prossima stagione, abbiamo fatto un buon lavoro in questa stagione. Vogliamo ottenere altri punti e fare una buona impression,. Questa è la strada per poi pensare al meglio alla prossima, noi parliamo molto tra di noi ma sono concentrato sul sul presente”.

Davis come sta? Domani tante assenze.

“Sta bene, contro il Bologna ha fatto una buona partita. Domani non ci sarà anche Ehizibue così come Payero e non sappiamo neanche al 100% se potremo contare su Ekkelenkamp”.



Può scoccare l’ora di Sanchez?

“Ha lanciato un messaggio positivo, vedremo domani che decisioni prenderò, contro il Bologna ho preso determinate decisioni anche per via della tattica. Domani sarà una partita diversa, Sanchez è pronto per giocare lo so e potrebbe avere la sua occasione”.