Estate di fuoco per il calcio a 8: National league e Mondiale in Brasile

I riflettori mondiali del Calcio a 8 sono tutti puntati sul Torneo Internazionale Nations League che si terrà a Roma il 20 e il 21 giugno nel quale si sfideranno le Nazionali di Italia, Spagna, Romania e Francia: un’occasione di confronto ad alto livello tra le eccellenze del calcio europeo. Un evento molto atteso che rientra nel programma degli eventi conclusivi della stagione 2024/2025 organizzati dalla Lega Calcio a 8 presentato venerdì 2 maggio nella Sala del Carroccio del Campidoglio a Roma.



Oltre alla Nations League di Calcio a 8 del 20 e 21 giugno il programma prevede anche le finali della Coppa Italia Lega Unica il 10 maggio, la finale Lega Calcio a 8 Universitaria il 13 maggio, le finali Regionali di Serie A, Serie A2, Serie B e Over 35 dal 21 al 26 maggio e le finali nazionali di Serie A e Coppa Italia il 20, 21 e 22 giugno.

Il prossimo 20 luglio a Belgrado, invece, è prevista l’amichevole tra Italia e Serbia di Calcio a 8. Si tratta dell’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale che si terrà in Brasile dal 20 al 24 agosto.

“Stiamo intraprendendo un importante percorso di crescita. Gli eventi delle nazionali di calcio a 7 e calcio a 8 rappresentano un importante banco di prova sia dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto dal punto di vista comunicativo e mediatico”, ha commentato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana.

“Siamo orgogliosi di chiudere questa stagione con una serie di eventi che rappresentano il meglio del Calcio a 8 nazionale e internazionale – ha dichiarato il presidente della Lega Fabrizio Loffreda – e che danno ulteriore slancio alla crescita del nostro sport. Il nuovo corso della Nazionale e la collaborazione con Sportitalia sono segnali importanti della direzione che stiamo prendendo”.

Durante l’incontro con la stampa sono stati ufficializzati anche i prossimi impegni del Club Italia ed è anche stato annunciato il nuovo staff tecnico guidato dal mister Daniele D’Orto, i nuovi kit ufficiali e la partnership strategica con Sportitalia.

Queste le parole a caldo di Daniele D’Orto neo commissario tecnico della nazionale italiana :

“ Sono fiero di ricoprire questo incarico, per me rappresenta un onore e un privilegio. Il mio impegno sarà’ totale così come la mia dedizione “.