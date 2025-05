Juve, Tudor: “Vlahovic non ci sarà, Yildiz con noi in tribuna. Su Douglas Luiz…”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, alla vigilia del match contro il Bologna. “Non ci saranno Yildiz, Koopmeiners, Gatti, Cabal e Bremer. Purtroppo non ci sarà nemmeno Vlahovic. Oggi ha provato, ma non ci sarà. Da quando sono arrivato la squadra ha fatto una partita importante contro la Roma. Tutte le partite sono importante, dobbiamo farle bene e pensare una alla volta. Oggi ho fatto un discorso che va in questa direzione. I giocatori devono andarsi a prendere il loro destino, perchè nessuno potrà regalarglielo. Quando la squadra prepara la gara bene, poi riesce ad ottenere tutto”.

Speravi di avere Vlahovic a disposizione? “Speravo, però oggi non si è sentito al 100%. Yildiz? Domani verrà con noi in tribuna”.

Douglas Luiz come sta? “È in crescita e può eventualmente giocare”.

Finale di stagione? “Io non vedo l’ora che inizi la partita. Io vorrei giocare tutti i giorni, perchè si battaglia, si vive, si dimostra e si soffre. La partita deve essere un evento e non vedo l’ora che inizino”.