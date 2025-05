L’Udinese vince 2-1 a Cagliari. Parma-Como termina 0-1

Si è aperto alle 15 il programma odierno della 35esima giornata di Serie A: il Como vince 1-0 a Parma, ottima vittoria dell’Udinese che passa 2-1 a Cagliari.

Parma-Como, le formazioni ufficiali

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. ​​​​​​​Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Ikoné, Nico Paz, Da Cunha; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas. Parma-Como, la partita

Termina 0-1 la sfida tra Parma e Como: la prima occasione è per la formazione di Cesc Fabregas, che dopo 60 secondi di orologio ci prova con Cutrone, il suo tiro è però debole. Gli ospiti ci provano al 20′ dopo un quarto d’ora di studio: Nico Paz dribbla due avversari e scarica il sinistro, palla ancora alta. Padroni di casa in difficoltà, al 42′ è ancora il Como pericoloso: corner da sinistra, Kempf sicuro di testa ma trova la parata strepitosa di Suzuki. In chiusura del primo tempo ecco la prima occasione per i ragazzi di Christian Chivu: Bonny regala un’ottima palla a Pellegrino, che da buona posizione calcia alto. Al 53′ Parma ancora vicino al gol: Pellegrino colpisce di testa, la palla si stampa sulla traversa. Al 71′ ci prova ancora Nico Paz ma anche in questa occasione Suzuki è attento. Al 79′ Strefezza la sblocca: il brasiliano si fa trovare pronto su un’imbucata e batte Suzuku per la rete decisiva.

Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

Cagliari-Udinese, la partita

Nel primo quarto d’ora succede poco e nulla, quasi alla mezz’ora ecco che l’Udinese la sblocca: Davis serve Zarraga che da ottima posizione non può sbagliare. Il vantaggio friulano dura pochissimo: al 35′ errore della difesa bianconera, Zortea scatta sul filo del fuorigioco e batte Okoye. Partita che va a tratti, nel secondo tempo sono ancora gli ospiti a passare in vantaggio: al 67′, su schema da palla inattiva, Kristensen approfitta di una dormita generale del reparto arretrato difensivo e insacca per il 2-1, gol confermato dopo check al VAR. Termina 2-1 la sfida all’Unipol Domus, l’Udinese batte il Cagliari.