Champions League, semifinali: l’Inter può imporsi al Meazza! Pochi gol in PSG-Arsenal?

Champions Le ague, semifinali: l’Inter può imporsi al Meazza! Pochi gol in PSG-Arsenal?

Cresce l’attesa per le due semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera, con la sfida di San Siro tra Inter e Barcellona.

Tantissimo spettacolo in Spagna, in occasione della gara d’andata. La squadra di Inzaghi ha sfiorato il successo, trovandosi in vantaggio prima sul 2-0 e poi sul 3-2, prima di incassare poi la rete blaugrana del definitivo 3-3. Non sarà facile per i catalani vincere in uno stadio in cui sono riusciti a trovare la via del successo in una sola occasione su sei.

Oltretutto, in 24 gare giocate in Italia, il Barcellona ha vinto solo cinque volte. È possibile che la Beneamata possa evitare la sconfitta? Segnaliamo la quota dell’1 finale, su Planetwin365 a 2,90; come su WilliamHill e Betclic. Molto allettante la quota dell’Over 1,5 Casa, ipotizzando che l’Inter possa realizzare almeno due reti durante i 90 minuti di gioco: su Planetwin365 la quota è di 1,90; su Unibet 1,91 e su WilliamHill 1,94. In generale, si può ipotizzare una partita molto vivace: segnaliamo l’Over 3,5 finale, su Planetwin365 proposto a 2; su Betclic e WilliamHill 2,01. Tra i risultati esatti, da considerare il 3-2 in favore dell’Inter: su Planetwin365 parliamo di 21 volte la posta; su Unibet 18 e su WilliamHill 19.

Al Parco dei Principi si giocherà PSG-Arsenal. I parigini vengono dal successo esterno, ottenuto grazie alla rete di Dembélé. La prima affermazione del PSG contro i Gunners in gare ufficiali. Guardando le statistiche è interessante notare come soltanto due squadre siano state capaci di ribaltare una sconfitta casalinga in semifinale di Champions e di raggiungere poi la finale: si parla dell’Ajax nel 1996 e del Tottenham nel 2019.

È difficile pensare ad un successo esterno dell’Arsenal e le quote sono abbastanza chiare: il segno “2” nella gara di mercoledì pagherebbe 3,40 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 3,35. A prescindere da ciò, si potrebbe ipotizzare un’altra gara poco ricca di gol: su Planetwin365, l’Under 2,5 è proposto a 2,20; su WilliamHill e Betclic 2,15. Tra i risultati esatti, da prendere in considerazione l’1-1: su Planetwin365 la quota è di 7,50; su Betclic 7 e su Unibet 6,10.