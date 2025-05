Inter, Frattesi: “Sul 3-3 ho detto che saremmo passati. Sono l’ultimo a mollare”

Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo per 4-3 contro il Barcellona che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per la finale di Champions League in programma a Monaco. “Cosa è successo questa sera? Non lo so. Sono fortunato ad aver finito la partita, ho urlato talmente tanto che ho visto tutto nero. Devo ringraziare i fisioterapisti perché nei giorni scorsi non stavo benissimo, la vittoria la dedico a loro”.

Frattesi decisivo con il gol nei tempi supplementari: Barcellona eliminato

Finale di Champions? “E’ incredibile, non so che dire. Dopo Monaco non pensavo di ripetere le stesse emozioni, stasera è successo l’incredibile. Gol decisivi? Questo fa parte della mia carriera: non mi è stato dato questo talento incredibile, ma sono sempre stato l’ultimo a mollare e il primo a crederci. Sul 3-3 ho detto che saremmo passati noi. Sono entrato, ma è come se avessi giocato 120 minuti”.