ItalVolley, presentata la stagione delle Nazionali Azzurre

Sulla scia dell’entusiasmo lasciata da Parigi 2024, la Federazione Italiana Pallavolo presenta a Palazzo Lombardia, a Milano, la nuova stagione sportiva delle Nazionali Azzurre. Ambizione e volontà di continuare ad affermarsi sul panorama internazionale. Adesso, le Universiadi e impegni di Nations League che serviranno a scaldare i motori verso i Mondiali in Thailandia per il femminile e nelle Filippine per il maschile.

Squadra che vince non si cambia, ma apportare qualche modifica per Julio Velasco è doveroso. Il Commissario Tecnico non lascia spazio a fraintendimenti e fa chiarezza anche sul rifiuto della convocazione per Elena Pietrini, Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian.

“Alcune atlete non hanno voluto sposare nuovamente la causa azzurra, ne prendo atto – dichiara Velasco -ma allo stesso tempo, qualora volessero cambiare idea per un grande evento come le Olimpiadi: allora sarò io a dire di no, perché con me non funziona così”.

Copione diverso per il panorama maschile. Parigi rievoca ricordi non del tutto sorridenti, ma l’estate del mondiale nelle Filippine potrebbe essere quella del riscatto e soprattutto della tutela del titolo.

Quello estivo per Ferdinando De Giorgi e la sua Nazionale sarà un periodo di crescita, come dichiarato da lui stesso: “Dovremo migliorare certamente su alcuni aspetti tecnici, ma anche su altre cose che sono fondamentali nelle dinamiche di gruppo. Quest’anno giocheremo i Campionati Mondiali in Giappone e ci arriviamo da campioni in carina. Certamente ci sarà pressione su di noi, ma come sempre viviamo tutto questo come un’altra sfida per confermarsi ed entrare in una dimensione di squadra eccellente”.

All’alba del nuovo quadriennio è già ora di programmare. Nel 2026 l’Europeo di Volley farà tappa in Italia ed ecco, quindi, che la FIPAV, nella persona del presidente Giuseppe Manfredi svela già i primi dettagli: “A noi non piace organizzare eventi piatti, cerchiamo in tutti i modi di alzare sempre di più l’asticella, come fatto nella gara inaugurale degli Europei 2023 all’Arena di Verona: un evento che ha fatto il giro del mondo. Oggi voglio annunciare che siamo già al lavoro per organizzare la prima partita dell’Europeo 2026 a Piazza del Plebiscito a Napoli”.

Presentate anche le nuove maglie che accompagneranno gli atleti in questa nuova promettente stagione.

Azzurri ai nastri di partenza, tutto pronto per scrivere una nuova pagina del volley italiano.