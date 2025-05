Hamilton-Leclerc, tensione alle stelle: spunta anche il video

Tensione alle stelle per Lewis Hamilton e la Ferrari: il Gran Premio di Miami diventa una miscela esplosiva e messaggi incandescenti.

Il Gran Premio di Miami non è stato solo uno spettacolo per gli occhi degli appassionati, ma anche un autentico campo minato emotivo per piloti e team, soprattutto per Lewis Hamilton e il box Ferrari. Già dal momento in cui la gara ha superato la metà della distanza prevista, era chiaro a tutti che non sarebbe finita in modo tranquillo.

Le strategie, le gomme, le posizioni da difendere o conquistare: ogni dettaglio ha contribuito ad alzare il livello di pressione. E in mezzo a tutto questo, è stato Hamilton a catalizzare l’attenzione, complice una comunicazione via radio che definire accesa è dire poco.

Scambio Hamilton-Leclerc, cosa è successo a fine gara

Hamilton ha dato voce al suo malumore senza filtri, e chiunque stesse seguendo la diretta ha potuto percepire senza ombra di dubbio quanto il sette volte campione del mondo fosse al limite. Tra lamentele per il passo gara, indicazioni confuse dal muretto e frasi che lasciavano intendere un certo fastidio anche per le manovre di Charles Leclerc, la radio del britannico è diventata improvvisamente il centro della tensione. A far discutere, soprattutto, è stato il tono secco con cui ha risposto al proprio ingegnere, mettendo in discussione le decisioni tattiche in corso.

E come se non bastasse, proprio mentre la Ferrari si giocava posizioni importanti con Leclerc, anche dal muretto di Maranello sono arrivate voci di frustrazione. La comunicazione tra il pilota monegasco e il team non è sembrata affatto serena, e alcuni errori di sincronizzazione strategica hanno creato ulteriore caos. Un vero corto circuito, culminato in uno scambio ruvido in pista tra Hamilton e Leclerc, che ha fatto salire la tensione ai massimi livelli.

La fine della gara, però, ha mostrato un’altra faccia di questa tensione: quella del rispetto. Una pacca sulla spalla tra Hamilton e Leclerc, nel momento in cui le vetture sono tornate ai box, ha parlato più di mille parole. Ma il faccia a faccia tra Hamilton e Fred Vasseur è stato qualcosa che gli appassionati non dimenticheranno tanto facilmente. Non è dato sapere cosa si siano detti, ma i volti tesi e lo sguardo di Vasseur facevano intuire che qualcosa, sotto la superficie, si è rotto o quantomeno incrinato.

Alla fine, però, sembrerebbe tornato il sereno e sia Hamilton che Vasseur hanno dato segnali di distenzione. Tra gli stessi piloti Hamilton e Leclerc ci sarebbe stata una pacca sulla spalla. Un segno di distenzione e quasi di affetto. Insomma, il GP di Miami ha confermato una volta di più che la Formula 1 è molto più di motori che rombano e bandiere a scacchi. È strategia, ego, adrenalina, e soprattutto relazioni complesse. E quando in gioco ci sono nomi come Hamilton, Leclerc e Ferrari, il minimo errore diventa miccia.