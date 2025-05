Altri due assist e una prestazione monumentale per l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, che ai microfoni di Sky, ha rilasciato una breve intervista. “Partita incredibile. 13 gol in 2 partite, sono molto orgoglioso della squadra: andiamo in finale. Per me due partite buone, ho fatto tutto per la squadra. Sono molto contento”.

Chi vorresti in finale? “Vediamo domani, sono due squadre fortissime. Siamo pronti, vogliamo vincere questo trofeo”.