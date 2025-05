Inter, Lautaro Martinez: “Infortunio? Primi due giorni a piangere. Questa squadra non molla!”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport, autore del gol del vantaggio e del rigore procurato. Queste le sue dichiarazioni. “All’andata abbiamo sofferto tanto, ma fatto un lavoro di squadra incredibile. Ho sentito la gamba diversa e passato i primi 2 giorni a piangere. Ho cercato di recuperare, anche se non stavo al 100%. Vivo il calcio così, in queste partite bisogna stare sempre dentro. I primi due giorni ho pianto tanto, ma ho promesso alla mia famiglia che oggi scendevo in campo. Ora con lo staff faremo un lavoro per recuperare bene, mancano ancora tante partite”.

Emozioni? “Ho tante cose dentro, tanti pensieri. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma l’Inter da 4/5 anni sta alzando il livello e dobbiamo essere orgogliosi. Questa squadra non molla, lo stadio è incredibile. Voglia di vincerla? Tanto, dal primo giorno che è iniziata e dal giorno che abbiamo perso la finale. Dobbiamo recuperare energie, finire il campionato e ora abbiamo un’altra occasione per entrare nella storia”.