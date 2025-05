Ematoshi ospite a ‘Di Tutto un Pod’: “Ho sempre imitato. Quarto posto? Roma o Lazio”

Nuovo appuntamento con ‘Di Tutto un Pod’, disponibile da oggi alle 17 su YouTube e mercoledì 14 maggio alle 16:30 sul canale 60 Sportitalia, sul digitale terrestre. Ospite nel salotto di Lea Orifici, ci sarà il content creator Ematoshi, nome d’arte di Emanuele Mauri. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni…

In che stagione ti senti? “Sta finendo l’inverno e sta iniziando la primavera. Sono nato a gennaio, ma la mia vita è iniziata in autunno”.

Famoso per le imitazioni dei telecronisti – “La passione per il calcio è la prima cosa. Forse prima le telecronache e poi le imitazioni, con gli amici provavo a fare delle telecronache. Ho sempre imitato, tutto nasce da Bruno Pizzul poi Galeazzi. Poi era tutto imita la maestra, basato su tutto ciò che mi circondava. Quello che si vede sui social è a getto, se studio troppo risulto pesante. Ecco perché ho scelto di fare i telecronisti e non gli allenatori, lì ti devi studiare cosa direbbero loro in conferenza stampa. Con la telecronaca hai spazio per tirare fuori ironia e fantasia. Vorrei fare il telecronista ma non mi sentirei sicuro a farlo come nelle imitazioni”.

Serie A – “Questa nuova Champions League ha scombussolato un po’ tutto. Vedo un Napoli che sta facendo il suo, non stiamo parlando di uno Scudetto dei record. Un campionato alla Antonio Conte, ha avuto anche un periodo che non vinceva. Per questo l’Inter è rimasta aggrappata, visto che è la squadra più forte. La vera forza dell’Inter è il gioco, del Napoli l’allenatore. E questo è mancato a Milan e Juve. Infatti hanno esonerato l’allenatore spendendo tantissimo. Grosse delusioni, la Roma sta facendo quello che avrebbe dovuto fare fin dall’inizio. Quarto posto? Roma o Lazio. Bologna? Ha quel fattore mentale del dire ‘ho la finale di Coppa Italia, posso alzare un trofeo’. Inconsciamente farà tanto, hanno di fronte il Milan però ha la possibilità di vincere”.