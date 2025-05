Il PSG elimina tre club inglesi e va in finale di Champions, l’ironia di Luis Enrique: “Però siamo la Farmers League no?”

Liverpool agli ottavi, Aston Villa ai quarti e Arsenal in semifinale: il PSG di Luis Enrique stacca il pass per la finale di Champions League dove affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. Il club del presidente Al-Khelaifi sarà la seconda squadra a raggiungere l’ultimo atto della competizione che si disputerà a Monaco. La Ligue 1 viene spesso etichettata come ‘Farmers League’ (Campionato degli agricoltori) per la sua scarsa competitività con il PSG che nella fase a eliminazione diretto ha fatto fuori tutta la Premier League.

È stata una semifinale combattuta tra il PSG e l’Arsenal, con il match che è stato sbloccato nel primo tempo da Fabian Ruiz al volo con Achraf Hakimi che nella ripresa ha segnato il secondo gol che ha virtualmente chiuso il match dopo il rigore sbagliato da Vitinha. Inutile il gol di Saka poco dopo!

Dopo aver conquistato il titolo in Ligue 1 il mese scorso, il PSG può ora completare il triplete qualora dovesse battere il Reims nella finale di Coupe de France in programma il 24 maggio prima di affrontare l’Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera una settimana più tardi.

Luis Enrique sogna il Triplete con il PSG

Avete eliminato tutte le squadre della Premier League, con il tecnico dei transalpini Luis Enrique che a TNT Sports ha dichiarato: “Però siamo la Farmers League no? Ma è bello. Ci stiamo godendo il risultato e i complimenti di tutti quelli che parlano della nostra squadra, della nostra mentalità, di come giochiamo. È bello. L’Arsenal? Loro giocano come vogliono e amano giocare, ma nelle due gare abbiamo fatto più gol di loro e questa è la cosa più importante. L’Arsenal ha fatto una grande partita e noi abbiamo sofferto tanto, ma meritiamo di arrivare in finale”.