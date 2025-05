Come finirà Torino-Inter? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Torino-Inter e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

Inter-Torino: La sfida che potrebbe decidere la corsa scudetto

L’Inter di Simone Inzaghi non ha nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo l’impresa in Champions League contro il Barcellona che già deve concentrarsi sul campionato. Domenica, alle 18, i nerazzurri saranno impegnati a Torino contro i granata per la 36esima giornata di Serie A. Con l’obiettivo di mantenere viva la speranza di scudetto, l’Inter dovrà affrontare questi ultimi tre turni con l’intento di superare il Napoli capolista, distante solo tre punti (77 contro 74).

Un ritorno alla vittoria dopo il momento di difficoltà

Dopo aver subito due sconfitte consecutive, Lautaro Martinez e compagni hanno ritrovato la vittoria nell’ultima giornata, imponendosi 1-0 contro il Verona in casa. Ora, la squadra di Inzaghi dovrà confermare la propria solidità anche fuori casa, contro un Torino che, pur essendo già matematicamente salvo, non ha più nulla da chiedere al campionato. I granata, infatti, sono 11esimi con 44 punti, e l’obiettivo di qualificarsi a competizioni europee è ormai sfumato.

Statistiche e precedenti favorevoli all’Inter

Le statistiche recenti sorridono all’Inter: nelle ultime 11 sfide tra le due squadre, i nerazzurri hanno vinto ben 10 volte. L’Inter ha inoltre un ottimo ruolino di marcia in trasferta, dove ha realizzato ben 35 gol, seconda solo all’Atalanta in questo particolare.

Pronostico Torino-Inter

La giocata “Over 1,5 Ospite” potrebbe essere una scelta interessante: su Planetwin365 è quotata a 1,69, mentre su Betclic e Eurobet scende rispettivamente a 1,67 e 1,65.

Possibilità di gol e altre scommesse interessanti

Nonostante il recente miglioramento difensivo, l’Inter ha subito gol nelle ultime 5 gare di campionato. Pertanto, l’opzione “Goal” (entrambi le squadre segnano) potrebbe essere una giocata interessante. La quota è fissata a 1,95 su Planetwin365, WilliamHill e Bet365.

In alternativa, se si ritiene che la partita possa essere piuttosto vivace, l’Over 2,5 potrebbe essere una scommessa valida: su Planetwin365 la quota è a 1,90, mentre su Betflag e Goldbet si scende a 1,83.

I risultati esatti e altre opzioni di scommessa

Un altro risultato che potrebbe emergere dalla sfida di domenica è il 2-1 per l’Inter, esito che si trova a 8,16 su Planetwin365, 7,50 su WilliamHill e 8,00 su Unibet. In alternativa, la giocata “Multi Gol 2-3” (con 2 o 3 gol totali nel match) è quotata a 2,01 su Planetwin365, 1,98 su Eurobet e Betclic.

L’Inter si avvicina alla sfida di Torino con l’intento di consolidare il proprio piazzamento in Champions League e, magari, lanciarsi all’inseguimento del Napoli per il titolo. Con un buon bilancio recente contro il Torino e una solidità offensiva fuori casa, i nerazzurri partono sicuramente favoriti. Ma i granata, seppur senza obiettivi in classifica, cercheranno comunque di fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Chi vincerà questa sfida decisiva per le sorti della Serie A?