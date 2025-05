Inzaghi ha vinto ancora ed avrà un’estate tranquilla. Juve, Tonali come il sogno ricorrente. Milan, i corteggiatori di Leao: tra Berta e l’Arabia

Il campo ha dato il suo responso, ed ha ancora una volta parlato in favore di Simone Inzaghi. Segno che le critiche preventive che avevano contraddistinto le ultime settimane, da Pasqua in poi, avevano sostanza che poco riguardava il lavoro del tecnico nerazzurro, capace di qualificarsi per la seconda volta nel giro di tre anni alla finale di Champions League. Chiaro che alzare o meno il trofeo farebbe tutta la differenza del Mondo, a livello di percezione mediatica nel nostro paese, ma è altrettanto evidente che in giro per il globo la pensino diversamente. Soprattutto in considerazione dei ponti d’oro che dall’Arabia Saudita sarebbero pronti a costruire al tecnico piacentino, ed all’apprezzamento ormai conclamato da parte dei top club di Premier League. Discorsi che ad ogni modo non hanno mai intaccato la fiducia reciproca tra lo stesso Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, che ben conscia del valore del suo tecnico lo blinderà con un nuovo contratto al termine della stagione. Per di più con il gruzzolo da quasi 140 milioni di euro retaggio dell’esperienza nella massima competizione continentale che promette anche per l’allenatore dell’Inter di vivere un’estate da protagonisti sul mercato e senza patemi d’animo. A questo proposito, trovano conferme le voci riguardanti l’apprezzamento concreto del club milanese nei confronti del centrale difensivo del Genoa Koni De Winter. C’è anche la Premier, dopo i sondaggi di gennaio del Milan.



Mercato, già… la parola magica che accende gli entusiasmi dei tifosi che non vedono l’ora di affidare alla prossima stagione ed alla sessione dei trasferimenti ormai incombente la propria voglia di rivalsa dopo le delusioni di questa che sta per volgere al termine. Sogni anche piuttosto costosi, ma non per questo impossibili da perseguire. A questo proposito è opportuno sottolineare quanto attiva sia la Juventus nel tentativo di prendere (parecchie e dettagliate) informazioni con l’entourage di Sandro Tonali. I primi sondaggi tra le parti c’erano stati nel mese di dicembre, quando l’ex rossonero non giocava ancora con grande continuità dopo la squalifica e Giuntoli aveva iniziato a fiutare l’affare. Un filo che non si è mai più interrotto da allora sino agli ultimi contatti molto più recenti, sia con la presenza dell’agente di Tonali Beppe Riso nella recente trasferta di Parma, che con un faccia a faccia tra i due proprio nel corso di questa settimana. Il Newcastle ne fa una valutazione lecitamente molto alta, e la concorrenza non mancherebbe. I bianconeri ci proveranno.

Restando nell’ambito della Premier League, bisognerà fare attenzione ai movimenti di chi una delusione cocente l’ha subita nel corso dell’ultima settimana ma ha già programmato il suo rilancio in vista di ciò che accadrà in estate e di conseguenza nella stagione successiva. Si parla di Arsenal e del suo nuovo demiurgo Andrea Berta, peraltro uno dei nomi sondati dal Milan per il ruolo ancora vacante di Direttore Sportivo. Rafael Leao è un giocatore molto apprezzato dal professionista italiano e di conseguenza dai Gunners, per nulla spaventato da una valutazione che secondo i rossoneri dovrebbe quantomeno avvicinarsi alle tre cifre. Il discorso non si è ancora approfondito, e sullo sfondo ci sono sirene saudite che sarebbero pronte a fare ponti d’oro pur di convincere il portoghese a tentare una nuova avventura.