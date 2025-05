Milan-Bologna 3-1, felsinei ribaltati: rossoneri a -3 dalla Champions

Una doppietta di Santiago Gimenez e un gol di Pulisic ribaltano l’iniziale vantaggio del Bologna firmato da Orsolini e regalano ai rossoneri l’ottavo posto in classifica a -3 dal 4^posto.

Milan-Bologna, le ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, João Felix; Jovic. Allenatore: Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Moro, Domínguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Prima frazione da 0-0

Prima chance Milan al 18′ con Jovic. Sul corner calciato da Theo Hernandez, calcola male il tempo dell’uscita Skorupski ma il colpo di testa del serbo è debole e viene bloccato. Al 32′ occasione Bologna. Lykogiannis tiene in campo un pallone non semplice e lo rimette verso il centro dove stava arrivando Dallinga, scongiura il pericolo il portiere. Doppia chance Orsolini che prima ci prova al 41′ e poi al 43′. Pobega mette una gran palla in mezzo per il taglio dell’esterno non seguito dalla difesa rossonera, conclusione alta sopra la traversa. Ci prova Pobega al 45′. Sul cross morbido di Lykogiannis tenta il colpo di testa l’ex rossonero ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Maignan.

Bologna avanti, poi il Milan la ribalta

Al 50′ la sblocca Orsolini. Dallinga vince il contrasto aereo con Gabbia e libera a destra Orsolini, che rientra sul piede preferito liberando si di Pavlovic ebattendo Maignan con un bel tiro a giro. Occasione per Theo al 62′. Calcia forte in porta col sinistro il terzino francese, non si fa sorprendere Skourpski. Poi ci pensa Lucumi a liberare l’area di rigore. Pareggia Gimenez al 73′. Chukwueze mette in mezzo un pallone, rinviato male da Lucumi che Pulisic prolunga per l’ex Feyenoord freddo nel battere Skorupski col sinistro. Al 80′ 2-1. Pulisic. Chukwueze avvia l’azione, Joao Felix tenta il tiro venendo murato ma nell’azione subentra lo statunitense che la piazza col destro alle spalle di Skorupski. Al 93′ Gimenez fa 3-1. Chukwueze taglia verso il centro e serve sul secondo palo l’ex Feyenoord che rientra sul destro e batte Skorupski. Finisce 3-1 Milan a -3 dal 4^ posto.