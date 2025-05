Serie A, 36esima giornata: Bologna ospite del Milan, Lazio-Juventus per la Champions!

Tutto pronto per la 36esima giornata di Serie A. Si partirà questa sera con una sfida che si giocherà a San Siro.

Stiamo parlando di Milan-Bologna, match che potrebbe essere decisivo per la corsa all’Europa. Mercoledì prossimo le due compagini si affronteranno nuovamente nella finale di Coppa Italia. Proprio nella competizione nazionale il Diavolo ripone tante speranze, visto e considerato che con gli attuali 57 punti risulta difficile agganciare il blocco di squadre che è a quota 63.

I ragazzi di Italiano, invece, sono settimi con 62 punti, ad una lunghezza da Juventus, Roma e Lazio. Dal 2009 ad oggi si conta una sola vittoria del Bologna in questo stadio, contro il Milan: su Planetwin365, la vittoria dei rossoneri questa sera pagherebbe 2,55 volte la posta; su Unibet 2,50 e su WilliamHill 2,60. Interessante la quota della giocata “Over 2,5”, ipotizzando che la partita possa vedere realizzate almeno tre reti: si tratta di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,82 e su WilliamHill 1,89.

Occhi puntati anche su Lazio-Juventus, prevista per sabato alle ore 18. Entrambe le squadre hanno raccolto 63 punti finora e questi 90 minuti di gioco potrebbero essere determinanti. Considerando anche la gara di Coppa Italia giocatasi ad aprile 2024, la Lazio ha vinto le tre ultime partite giocate in casa contro i bianconeri. Su Planetwin365, la vittoria della Lazio questo weekend pagherebbe 2,45 volte la posta; su Unibet 2,43 e su WilliamHill 2,44. Anche in tal caso si potrebbe ipotizzare un match ricco di emozioni: l’Over 2,5 è bancato 2,10 su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 2,02. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-2: su Planetwin365 questo è proposto a 14,05; su WilliamHill 13 e su Unibet 14.

Prosegue l’inseguimento dell’Inter nei confronti del Napoli capolista. Dopo aver raggiunto la finale di Champions League, la squadra di Inzaghi non vuole mollare in campionato. Domenica la Beneamata sarà ospite del Torino: su Planetwin365, la vittoria dell’Inter è bancata 1,52; su Betclic 1,56 e su Unibet 1,55. Segnaliamo anche la giocata “Parziale-finale 2/2”: su Planetwin365 si parla di 2,34 volte la posta; su Betclic 2,22 e su Unibet 2,34.