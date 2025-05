Doppio pass mondiale per la velocità azzurra alle World Relays di Guangzhou (Cina). Volano ai Mondiali di Tokyo (e alla finale della manifestazione, in programma domani) gli uomini della 4X100 e le ragazze della 4X400.

Atletica, la news

La 4×100 maschile chiude in 38″16 (quinto tempo assoluto), grazie all’ottima prova di Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, mentre la 4×400 donne composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione conclude la propria corsa in 3’27″03, anche in questo caso quinto crono di qualificazione. Finale anche per la 4×100 mista composta da Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici e Samuele Ceccarelli, il cui 41″15 (che sarebbe il crono della miglior prestazione italiana, in questa prova che è agli esordi assoluti) è stato attribuito solo dopo lungo tempo, per un guasto al cronometraggio elettrico. Una nota sui risultati specifica che si tratta di un crono “unofficial”. In ogni caso, il team della 4×100 mista sarà di nuovo in gara domani, nella finale di questa specialità.