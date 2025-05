Dal coma al risveglio dopo 47 giorni, la moglie dell’ex Inter racconta il calvario: “Non sappiamo se arriva a domani”

Dal coma al risveglio del 27 febbraio: un bruttissimo mese e mezzo vissuto dall’ex calciatore dell’Inter, Evaristo Beccalossi. Il racconto a Il Corriere della Sera della moglie Danila. “Un suo amico che lo doveva accompagnare a Pavia arriva a casa sua e lo trova in stato confusionale. Evaristo era cosciente ma non tutto quello che diceva aveva un senso”.

Poi l’arrivo all’ospedale Poliambulanza di Brescia prima del ricovero in terapia intensiva: “Al pronto soccorso lo sottopongono subito alla tac che evidenzia un’emorragia cerebrale. I medici? Ci dicevano non sappiamo se arriva a domani. Percorso riabilitativo? Ma come da giocatore mica ha voglia di allenarsi. Quando deve andare in palestra sbuffa”.