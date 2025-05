Internazionali, riecco Sinner dopo tre mesi: battuto Navone in due set

Bentornato, Jannik Sinner. L’esordio dopo i 104 giorni di squalifica è una festa tutta azzurra sul Centrale agli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo – rimasto inalterato nonostante il lungo stop – rientra in campo battendo in 2 set l’argentino Mariano Navone, 6-3 6-4.

Non ancora la sua miglior versione, quella che ha conquistato in maniera travolgente l’Austrialian Open, l’ultimo torneo disputato da Sinner, ma aspettarsi di più dopo oltre tre mesi di stop sarebbe stato ingeneroso. Normale che la confidenza con il campo sia ancora da ritrovare del tutto, ma intanto la vittoria – la 22esima di fila e l’ottava nel 2025 – è arrivata e con lei l’accesso ai 16esimi, dove incontrerà l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking, che ha superato da lucky looser Davidovich Fokina.

Segnali di Sinner, ma c’è da migliorare

Il ritorno di Sinner sulla terra, dopo quasi un anno dall’ultima volta, non è un trionfo entusiasmante, ma un primo, importante passo verso il pieno recupero di una forma che ritroverà solo giocando. Al Foro Italico gli occhi sono solo per l’Azzurro, ma Navone non ci sta e al terzo game ha già una palla break poi salvata da Sinner, il quale ripaga l’argentino con la stessa moneta, riuscendo però a strappare il servizio. Andamento simile anche nel secondo set, con un’altra palla break annullata dal numero uno al mondo al 4° game. Sul 3-3 conquista il servizio, subendo subito il controbreak, salvo poi sfruttare la palla break successiva che gli consente di portarsi sul 5-4 che fa da slancio alla vittoria finale.