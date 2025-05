Lazio-Juventus 1-1, Vecino risponde a Kolo Muani

Termina 1-1 il match tra Juventus e Lazio della 36^ giornata di Serie A. A decidere la gara la rete di Kolo Muani e quella di Vecino allo scadere.

JUVENTUS – Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani.

Primo tempo senza gol

3 minuti e occasione per Dele-Bashiru. Guendouzi imbuca sulla destra per il numero 7, che calcia sul primo palo e trova una deviazione di Di Gregorio in angolo. Ci prova Alberto Costa al 15′. Conclusione su smanacciata di Mandas dopo un corner: Gila è appostato sulla linea di porta e respinge. Ancora Alberto Cosa al 34′. L’esterno entra in area e dopo essersi liberato di Rovella va al tiro col mancino: Romagnoli devia in angolo. Rischia Mandas un minuto dopo. Intervento i due tempi sugli sviluppi del corner, con Kolo Muani che per poco non gli ruba il pallone e lo deposita in rete.

Apre Kolo Muani, pari Vecino

Kolo Muani porta avanti la Juva al 50′. Azione sulla sinistra di McKennie che, perso dalla difesa laziale, mette al centro per Kolo Muani: il francese sfugge a Romagnoli e di testa infila Mandas. Cambio immediati di Baroni, che mette Dia e toglie Dele-Bashiru. Al 59′ espulso Kalulu. Check del Var per possibile condotta violenta: l’arbitro viene richiamato al monitor. Rivedendo l’azione al monitor, l’arbitro giudica il gesto di Kalulu come condotta violenta. Espulso il difensore, Juve in 10 uomini. Al 83′ rigore assegnato alla Lazio per fallo di Di Gregorio, poi tolto per fuorigioco di Castellanos. Pari Lazio allo scadere. Lazzari sale sulla destra e va al cross, colpo di testa di Castellanos respinto miracolosamente da Di Gregorio. Tapin vincente di Vecino a due passi dalla porta e palla in rete. Finisce 1-1.