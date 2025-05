Moto Gp, pole a Quartararo: sprint che va a Marc Marquez

Fabio Quartararo ha ottenuto la pole position del GP di Francia della classe MotoGP, sul Circuito Bugatti di Le Mans, con il tempo record di 1’29″324. In prima fila partiranno anche i fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex. Sesto tempo per Francesco Bagnaia, preceduto dagli spagnoli Aldeguer e Vinales. Il pilota francese della Yamaha, 26 anni, ha scatenato l’entusiasmo dei propri connazionali accorsi a riempire le tribune lungo la pista. Per Quartararo é la seconda pole consecutiva, la 18ma in top class. Sul circuito di casa l’exploit del pilota francese della Yamaha é stato salutato da un boato. In seconda fila, nella sprint di oggi e nella gara di domani, partiranno Firmin Aldeguer, Maverick Vinales e Bagnaia. In terza Bezzecchi, Miller e Morbidelli. Quartararo ha parlato così: “E’ stato il miglior giro della mia vita“.

Marc Marquez vince la sprint, cade Bagnaia

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Francia, classe MotoGP. A completare l’ennesima tripletta Ducati, secondo é giunto il fratello Alex, terzo un altro spagnolo, Firmin Aldeguer. Francesco Bagnaia é caduto durante il secondo dei 13 giri. Con Alex Marquez ed Aldeguer ha quindi firmato una prestigiosa doppietta il team Gresini nel GP di Francia. Marc Marquez ha centrato la sesta vittoria in altrettante sprint disputate quest’anno. Fabio Quartararo, partito dalla pole, ha infiammato il pubblico di casa con una bellissima partenza ed alcuni giri da leader, respingendo un primo assalto dello spagnolo. Alla lunga non é però riuscito a contrastare il ritorno delle Ducati ed ha concluso quarto. Nella classifica del mondiale piloti Marc torna in testa con 151 punti.