Fiorentina, a Venezia senza Kean: i convocati

A Venezia senza Kean e un sogno Europa non ancora svanito. La Fiorentina si appresta ad affrontare l’ostica trasferta del Penzo con diverse difficioltà. I viola infatti non potranno certamente contare su Zaniolo squalificato con Cataldi e ora Moise Kean out per infortunio.

Fiorentina, a Venezia dentro o fuori

Palladino quindi dovrebbe schierare ancora una volta Gudmundsson e Beltran come negli ultimi due successi in campionato contro Cagliari ed Empoli. Una Fiorentina che davanti si ritroverà un Venezia agguerrito che dopo il successo dell’Empoli e il pari del Lecce ha ora ancor più bisogno di raccogliere punti fondamentali nella corsa salvezza. Un match quindi per nulla semplice per una Fiorentina che arriva dalla cocente delusione dell’eliminazione in Conference League dopo il ko in campionato contro la Roma. Fiorentina che dovrà vincere per sperare ancora in un posto Europeo e dovrà farlo sfruttando la carica dei suoi leader. Da De Gea a Dodo da Gosens a Ranieri con il capitano viola che torna dal 1′ dopo la squalifica con la Roma. Per una sfida quella del Penzo che per la viola rappresenta un vero e proprio bivio sulla strada che conduce all’Europa.

Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

I convocati

La lista dei convocati viola per la partita di campionato contro il Venezia:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CAPRINI Maat Daniel

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Niccolò

9) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MORENO Matías Agustín

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) RUBINO Tommaso

22) TERRACCIANO Pietro (P)