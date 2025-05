Hellas Verona-Lecce 1-1, passo avanti verso la salvezza per gli scaligeri

Termina 1-1 la sfida salvezza tra Hellas Verona e Lecce valevole per la 36^ giornata di Serie A. Vantaggio ospite firmato da Krstovic, pari Verona di Coppola in chiusura di primo tempo.

Verona-Lecce, le ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Ghilardi, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Frese; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Krstovic, N’Dri. All. Giampaolo

Sblocca Krstovic, pareggia Coppola

Lecce che la sblocca al 24′. In gol Krstovic. Bravo Morente a servire in verticale l’attaccante, Valentini e Ghilardi sbagliano l’uscita e il bomber si presenta a tu per tu con Montipò. Pallone in fondo al sacco e 0-1 tutto sommato meritato. Anche oggi, come accaduto col Cagliari, il Verona appare in difficoltà sul piano del gioco. Pari Coppola al 41′. Alla prima occasione ecco il pari a sorpresa del Verona. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ben battuto da Suslov è totalmente ferma la difesa del Lecce, con Baschirotto fuori posizione e Pierret in ritardo. Il difensore, smarcato, la mette all’incrocio. Reazione immediata del Lecce. Missile di Krstovic dai 20 metri e pallone che termina fuori per una questione di centimetri. Montipò avrebbe potuto farci davvero poco, giallorossi che obiettivamente meriterebbero di più per quanto stiamo vedendo in questa prima frazione di gioco.

Termina 1-1

Prima chance della ripresa al 67′ per il Verona. Bella giocata di Tchatchoua e cross interessante per Sarr, decisivo l’intervento di un ottimo Gaspar. Il centrale del Lecce resta a terra a causa del brutto colpo subito e i calciatori chiedono l’immediato intervento dello staff medico. Attimi di preoccupazione sul rettangolo di gioco, ma per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Ci prova il Lecce. Altra bella giocata di Coulibaly a centrocampo, con uno stop elegante e due avversari lasciati sul posto. Intelligente anche la verticalizzazione per Krstovic che, però, non capisce le intenzioni del compagno. Termina 1-1.