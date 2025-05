Inter, Inzaghi: “Lautaro, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi out con la Lazio”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, intervistato da Sky nel post partita, analizza così il momento nerazzurro dopo il successo per 2-0 contro il Torino: “Adesso non è più purtroppo nelle nostre mani, noi dobbiamo cercare di fare partite serie e organizzate come stasera. Abbiamo giocato con una squadra che non perdeva da otto partite sul suo campo, sapevamo che ci voleva un’Inter tosta e determinata, così è stato”.

La posizione di Zalewski ha funzionato. Sta soddisfacendo le vostre alternative?: “Molto. È un giocatore di qualità, lui nasce in quel ruolo e poi è stato spostato a fare il quinto, che fa molto bene. Ci mancavano giocatori di qualità come Calhanoglu e Barella, che oggi potevano fare una parte di gara e l’hanno fatta bene. Sono contento per Nicola, per Taremi, per tutti i ragazzi. Fino al diluvio abbiamo giocato molto bene, mi sono piaciuti molto”.

Sui prossimi giorni e Martinez

Come gestirà i prossimi giorni: “Adesso avremo qualche giorno libero, i ragazzi devono riposarsi. Per quanto riguarda chi non c’era, non penso di poter recuperare Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro per la prossima. Vediamo per l’ultima… A noi mancano venti giorni, dobbiamo cercare di fare due buone partite e allenarci con serenità come facciamo sempre. L’ansia non aiuta, devono allenarsi bene come abbiamo fatto finora”.

Martinez può essere il futuro dell’Inter: “È un portiere che abbiamo voluto a tutti i costi. C’erano vari profili, abbiamo scelto lui perché abbiamo visto i due anni al Genoa. È un ragazzo positivo, che si allena bene, poi ha sempre risposto quando chiamato in causa. È un portiere pronto per giocare nell’Inter, anche lui ha grande concorrenza perché Sommer sta facendo stagioni straordinarie. Ci è stato molto utile avere due momenti di assoluto affidamento, senza dimenticare Di Gennaro che sarebbe pronto all’occorrenza”.

Su Inter-Barcellona

Quante volte ha rivisto Inter-Barcellona: “La sera quando sono andato a casa, obiettivamente è stata una serata forte ed ero curioso di vederla dall’anno. Abbiamo fatto una grande serata con un’avversaria di valore. Solo così si possono centrare certi traguardi, a volte si dice che l’Inter è corta: sappiamo di non avere il budget di PSG, Barcellona o Bayern Monaco. Ma sappiamo di poter essere i più bravi con l’organizzazione, anche se magari non saremo i più forti”.