L’annuncio scuote la F1: salta il Gp d’Imola

Il countdown è partito: il Gran Premio di Imola, in programma il prossimo 18 maggio, sarà il settimo appuntamento del Mondiale 2025 e uno dei più attesi dal pubblico italiano.

Il circuito del Santerno ospiterà la gara di casa per la Ferrari, chiamata a un riscatto morale più che numerico dopo un avvio di stagione complicato. Le McLaren, fin qui, si sono dimostrate le vere dominatrici del campionato: Oscar Piastri e Lando Norris guidano la classifica iridata con prestazioni costanti, affidabilità e una monoposto superiore alla concorrenza in tutte le condizioni.

Alle loro spalle arrancano due giganti come Red Bull e Mercedes, che non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio. La prima paga un rendimento altalenante e il calo di forma di Verstappen, la seconda è alla ricerca di equilibrio in un contesto tecnico che continua a mutare. A Imola, però, occhi puntati anche su Kimi Antonelli, giovane talento italiano chiamato a lasciare il segno nel suo primo GP di casa, a bordo di una W15 che riceverà proprio qui un pacchetto corposo di aggiornamenti. In mezzo a tanto fermento, però, c’è anche una notizia che riguarda il muretto di una delle squadre più blasonate della griglia. Una figura centrale mancherà all’appello.

Imola, assenza eccellente: Toto Wolff non ci sarà

La Mercedes dovrà fare a meno del proprio team principal: Toto Wolff non sarà presente a Imola. A guidare operativamente il team sul campo sarà Bradley Lord, responsabile della comunicazione del team di Brackley, già abituato a sostituire Wolff in alcune occasioni passate. La scuderia ha comunicato l’assenza senza specificarne i motivi ufficiali, ma secondo indiscrezioni riportate da più fonti, la scelta del manager austriaco sarebbe legata a un motivo personale: la laurea del figlio Benjamin. La decisione, pur se non ancora confermata pubblicamente, era stata in qualche modo anticipata: già a inizio stagione Wolff aveva annunciato che non avrebbe seguito tutti i Gran Premi in calendario. Dopo aver già saltato quello del Giappone, è probabile che non sarà l’ultima assenza dell’anno.

Tuttavia, la sua presenza resta garantita da remoto: come già avvenuto in passato, continuerà a seguire tutto dalle strutture di Brackley, in contatto costante con gli ingegneri e il box in tempo reale. L’assenza del numero uno, però, non spaventa il team. La Mercedes è consapevole che le chance iridate per quest’anno sono ridotte, ma la priorità è chiudere il gap con McLaren e consolidare la propria base tecnica. A Imola si attendono risposte anche da George Russell e, ovviamente, da Kimi Antonelli, che vuole trasformare il sostegno del pubblico italiano nella spinta decisiva per affermarsi in modo stabile tra i grandi. Senza Toto Wolff sul muretto, sarà un banco di prova importante anche per la gestione interna della squadra.