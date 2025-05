Sinner, Nadal non riesce a tacere: coinvolto Alcaraz

Nella lunga e affascinante storia del tennis mondiale, ci sono momenti in cui il presente incontra il futuro: Rafael Nadal e Jannik Sinner rappresentano questo incrocio generazionale.

Un passaggio di consegne che a Roma assume un valore simbolico fortissimo. Nadal, 22 volte campione Slam, ha costruito un rapporto speciale con l’Italia e con il Foro Italico, dove ha trionfato dieci volte e vissuto alcune delle battaglie più epiche della sua carriera. Da Coria a Federer, le sue sfide nella Capitale sono impresse nella memoria collettiva degli appassionati, così come l’affetto incondizionato che il pubblico romano gli ha sempre tributato.

Ora, però, è il turno di Jannik Sinner. L’altoatesino si presenta da numero uno del mondo agli Internazionali d’Italia 2025, acclamato dal pubblico come nuovo simbolo di una nazione che ha saputo coltivare talenti e visione. L’entusiasmo che ha accompagnato il suo arrivo a Roma è la prova tangibile della fiducia che gli italiani ripongono in lui. Sinner ha già conquistato tre Slam, l’ultimo agli Australian Open 2025, e punta ora a confermare il suo status anche sulla terra rossa, preparando nel modo migliore la rincorsa al Roland Garros. Le aspettative sono alte, ma Jannik le affronta con equilibrio e consapevolezza, esattamente come ci si aspetta da un vero fuoriclasse.

Sinner, Nadal sicuro: “Come lui solo Alcaraz”

In un’intervista concessa a G Magazine, Rafael Nadal ha speso parole di grande stima per Jannik Sinner, riconoscendone il ruolo centrale nella nuova era del tennis mondiale: “È normale che ci sia entusiasmo per lui: ha già vinto tre Slam, negli ultimi due anni ha fatto un salto incredibile ed è diventato un giocatore molto molto solido. Ha un potenziale straordinario”. Per Nadal, l’ascesa dell’altoatesino rappresenta non solo un evento sportivo, ma una tappa quasi naturale per un Paese che ama profondamente il tennis. E se il presente parla italiano, il futuro si scrive a quattro mani. Il maiorchino non ha dubbi: “Sinner e Alcaraz sono i due giocatori che oggi sembrano avere qualcosa in più rispetto agli altri. Se resteranno lontani dagli infortuni, si contenderanno i titoli più importanti per molto tempo ancora”.

Il campione spagnolo riconosce anche l’imprevedibilità dello sport: “Appariranno sempre nuovi giocatori di livello. Ma in questo momento Jannik e Carlos hanno un vantaggio evidente. Lo hanno dimostrato e lo stanno confermando”. Sinner, dal canto suo, sta vivendo un 2025 di consacrazione. Dopo la vittoria agli Australian Open, ha mantenuto la vetta del ranking mondiale e, pur con lo stop forzato di tre mesi, ha affrontato il rientro con lucidità e determinazione.