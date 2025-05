Torino-Inter 0-2, Napoli momentaneamente agganciato

Termina 0-2 la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Inter. A decidere il match la rete di Zalewski nel primo tempo e il rigore di Asllani nella ripresa. Gara fermata in più occasioni prima per un malore ad un tifoso e poi per una violenta grandinata che ha rallentato la fine del primo tempo e ritardato l’inizio della ripresa.

Torino-Inter, le ufficiali

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams. A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani. Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé. Allenatore: Simone Inzaghi.

Zalewski la sblocca

Pronti via occasione per il Torino. Martinez prova a far ripartire l’azione da Zielinski a cui Vlasic, per poco, non ruba palla al limite dell’area nerazzurra. Al 15′ la sblocca Zalewski. Bastoni serve sulla trequarti sinistra Zalewski, che si libera di Gineitis con un geniale colpo di tacco e poi infila Milinkovic-Savic con un destro a giro dal limite dell’area. Timido nella circostanza Maripan, non uscito a bloccarlo con i tempi giusti. Inter che sfiora il raddoppio al 27′. Contropiede nerazzurro, con Correa che are sulla destra per Bisseck. Passaggio in area per Darmian, che sull’uscita di Milinkovic prova il diagonale: Masina spedisce in corner a porta sguarnita, rischiando l’autogol. Al 42′ occasione per Carlos Augusto. Imbucata di Zalewski in area per l’ex Monza, passaggio al centro non sfruttato da nessun compagno. Termina 0-1 il primo tempo. Dopo lo stop per grandine subito chance Toro. Vlasic allarga sulla sinistra per Biraghi, traversone in mezzo per lo scozzese che colpisce di testa in tuffo: risposta prodigiosa dell’ex portiere del Genoa, che alza la palla sopra la traversa.

Asllani la chiude

Fallo di Milinkovic Savic e cartellino giallo. Rigore per l’Inter. Dal dischetto si presenta l’ex Empoli, che bissa il rigore trasformato contro il Verona firmando lo 0-2. Al 56′ Dimarco spreca lo 0-3. Zalewski avanza e serve un pallone al bacio per l’altro esterno interista, che si presenta in area e prova il diagonale ma Milinkovic respinge. Il Toro riparte con Gineitis, fermato dallo stesso Zalewski che spende il giallo. Altra doppia chance sprecata dall’Inter al 69′. Il portiere granata prima si oppone a Correa e poi a Calhanoglu: il Toro resta a galla. Occasione per Vlasic al 72′. Sinistro dal limite del croato: deviazione di Bastoni, palla di poco sul fondo a Martinez battuto. Gran parata di Milinkovic Savic su Correa al 89′. Conclusione su servizio da sinistra di Dimarco, Milinkovic risponde ancora presente. Al 93′ annullato gol a Masina per fallo in attacco. Finisce 0-2, Inter seconda alla pari del Napoli.